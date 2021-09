Eh oui le MMO sorti en 2007 est toujours vivant et a l'approche de la sortie de l’Extension,ils font un jolie cadeaux aux joueur et offre pour des centaines d'euro de contenu avec ces pack de quetes offert qui d'habitude coutent entre 8 et 20€ unité(ils offrent meme le tout derniers pack de quete levous en aurez pour des centaines d'heures de jeux en parcourant la terre du milieules prix habituels => https://lotro-wiki.com/index.php/LOTRO_Store#Quest_Packs "Rattrapez votre retard, juste à temps pour la prochaine extension, Gundabad, grâce à un code coupon spécial auquel vous obtiendrez de manière permanente, sur votre ou vos compte(s), tous les packs de quêtes actuellement disponibles ! Cela dit, ne traînez pas : ce code ne sera disponible que jusqu'au 30 novembre 2021.Le code est :(1/Compte, disponible jusqu'au 30 novembre 2021)Ce code ajoutera ce qui suit à votre compte de jeu :En outre, profitez d'une offre à durée limitée sur une sélection de packs de quêtes dans le Magasin SdAO. Vous pourrez obtenir les éléments suivantsc'est vraiment une offre exceptionnel qui précède la sortie de l’extension ,elle na eu lieu qu'une autre fois c'etait lors des confinements en 2020 elle ne reviendra sans doute pas avant la prochaine extention en 2023/2024 ou meme jamaisdonc meme si vous n'etes pas sur dy jouer je vous conseil de recuperer tout ca,sait on jamaisseul hic il faut installer LOTRO pour acceder au store et rentrer le codeps1: un conseil si vous décidez de vous lancer abonnez vous au moins 1 mois au début pour débloquer directement pas mal de truc ,d'avantages qui resteront a vie sur votre compte ainsi qu'obtenir 500 points SDAO qui vous seront utiles pour acheter les truc a 99 pointsps2: aussi ne vous aventurez pas dans les metiers vous risquez de devenir fou l'artisanat etant devenu bcps trop long apres toutes ces annees d'ajout de paliers d'artisanatvous aurez tout le stuff via quetes/instancesps3:ps4:jlai eu pour gowps5:inchallah la slim