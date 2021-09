C'est une très triste nouvelle communiquée ce dimanche après-midi par Samuel Massilia et confirmée par le quotidien La Provence : le supporter inconditionnel de l'OM René Malleville est décédé à l'âge de 73 ans. Alors qu'il se battait depuis de nombreuses semaines contre une longue maladie.Rip a toi, un des plus grands supporter de l'OM

posted the 09/19/2021 at 12:44 PM by jf17