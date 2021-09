Digital Foundry et Gamers Nexus ont collaboré pour tester cette nouvelle PS5.Là où Digital Foundry s'attarde sur les performances en jeux (vidéo partagé dans l'article plus bas), Gamers Nexus a désossé la console pour tester les températures avec précision.Résumé :La nouvelle PS5 n'a pas juste un nouveau dissipateur, l'armure qui enveloppe le PCB est également différente, le ventillo aussi et même la coque en plastique n'est pas exactement la même.Ils ont fait plusieurs tests de différents éléments séparément et pour limiter les variances de températures qui pourraient arriver entre différentes unités ils ont tout fait sur un seul et même PCB.Le nouveau dissipateur (en bleu) refroidi moins bien le SOC +4° par rapport à l'ancien dissipateur (en rouge).En revanche la nouvelle armure semble mieux refroidir la RAM -4°, idem pour les VRM -6°.D'un autre côté le nouveau ventillo est plus efficace que l'ancien (en orange), -5° sur le SOC, -2° sur la RAM.L'un dans l'autre la nouvelle PS5 perd -1° au niveau du SOC, -5° sur la RAM et -5° sur les VRM.