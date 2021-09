Bon voilà avec les promos, j'ai craqué je me suis pris la trilogie pour 19euros ! Très bonne affaire, le premier d'ailleurs n'a pas pris une ride je trouve, toujours aussi plaisant à parcourir !Par contre celui que j'avais le plus envie de me refaire c'est le Arkham City, sauf que lorsque j'ai téléchargé la collection la première fois, il m'a juste mis en fond Arkham Asylum et Arkham Knight, donc je me dis pas grave je vais taper Arkham City sur le psn et je pourrai le télécharger de manière individuelle ! Et là c'est le Hic en me mettant sur la fiche du jeu, il me dit de m'abonner au PS+ pour profiter du jeu !Donc je comprends pas trop comment faire, est ce que c'est moi qui suis trop con ou aveugle ou alors est ce que il y a une couille ?