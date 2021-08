https://www.xboxygen.com/News/37804-Halo-Infinite-les-specs-PC-minimales-et-recommandees-pour-y-jouer





Les développeurs ont dévoilé les configurations PC minimales et recommandées pour jouer au jeu dont la sortie est prévue pour le 8 décembre 2021.



Configuration minimum



-Système d’exploitation : Windows 10 RS3 x64

-Processeur : AMD FX-8370 or Intel i5-4440

-Mémoire vive : 8 Go de mémoire

-Carte graphique : AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti

-DirectX : Version 12

-Espace disque : 50 Go d’espace disque disponible.



Configuration recommandée



-Système d’exploitation : Windows 10 19H2 x64

-Processeur : AMD Ryzen 7 3700X or Intel i7-9700k

-Mémoire vive : 16 Go de mémoire

-Carte graphique : Radeon RX 5700 XT or Nvidia RTX 2070

-DirectX : Version 12

-Espace disque : 50 Go d’espace disque disponible.





Perso j'ai une RTX 2080 avec un R5 3600 coupler à 16Go de ram.