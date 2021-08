après le premier (et magnifique) premier opus, Psychonauts et Raz vont ENFIN effectuer leur grand retour, date à laquelle sera disponiblePourtant, à quelques jours de cette arrivée, le jeu semble ne susciter aucune hyper sur les réseaux.Je vais tenter d'y remédier en vous proposant de (re) voir le début du 1er opus, cet après midi, avec un petit Twitch des familles.N'hésitez pas à venir participer et partager vos anecdotes sur ce bijou de Tim Schaffer et Double Fine !