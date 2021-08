Certes, un rendu cell shading aurait fait du bien, et la technique peine encore, parfois. Mais Blacksad est un jeu puissant, habité, foncièrement fidèle à l'univers de Guarnido et Canales, et servi par un doublage irréprochable. Un diamant brut, arrachant un "oui" de justesse, avec les griffes.

Blacksad est noir, subtil, terriblement cinématographique, bourré de poésie et d'idées. Un vrai polar, au sens hitchcockien du terme. Exit les énigmes à la Runaway : place à un mix opportuniste entre les mécaniques de Telltale et de Frogware.

posted the 08/22/2021 at 10:45 AM by obi69