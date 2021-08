Bonjour à tous ! J'ai besoin de vos conseils, je vais déménager dans un appart plus petit pour les 8 mois à venir ce qui rend du coup ma TV de 65" inutilisable si je veux pas devenir aveugle d'ici la fin de mon séjour, donc elle va être au placard en attendant !C'est pourquoi je commence à regarder les bons écrans de PC gaming pour jouer sur la PS5 notamment, mais je m'y connais pas assez pour faire un achat serein et sur internet il y a pas mal d'avis contradictoiresPour l'instant selon les sites que j'ai consulté ceux qui semblent pas mal sont les suivants:BenQ EW3270USamsung Odyssey G7LG UltraGear 27GN950Sachant que certains sont en rupture de stock, et que c'est pour utilisation quotidienne de 8 mois seulement.Même si je le conserverai après et je me ferai peut-être un PC pour STEAM et le Gamepass, je me vois mal mettre le prix d'une très bonne télé dans un écran gaming (J'ai vu des prix de 1200 euros pour un écran 32" j'ai vu flou), donc je me dis un budget de 500-550 euros ça me semble correct !Si vous avez des bonnes affaires à me conseiller ou même si vous utilisez un des écrans que j'ai cité précédemment ou même d'autres dont vous êtes pleinement satisfait, je suis preneur !Merci bien ! Bonne journée à tous