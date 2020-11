[UP] je viens de commander ma tv tout fonctionne parfaitement ,vous recevez le mail pour commander le lendemain de la mise en service de la bbox et je reviens sur ce que j'ai dis au niveau des stock , ils ont en fait un stock dedié a cette offre qui n'est pas visible si vous n'etes pas abo a l'offre bbox smart tv,donc pas de probleme de stock foncez!(les frais de resiliation sont remboursé a hauteur de 100€ max)bon j'ai deja souscris a l'offre bbox smart tv ya un peu plus d'une semaine la j'attend le technicien demain ,mais la c'est du delire ,attention tout de meme je l'ai vu qu'un jour en stock sur le site la 50" samsung depuis 1 semaine ,seul les 55" et au dessus sont presente de facon permanente.c'est une bonne tv 4K en SDR avec 10 ms d'input lag ,parfait pour le jv