Une boîte premium spéciale, avec plein de contenu à l'intérieur !Le jeu en version Standard, avec la pochette réversible, l'artbook et le porte-clé !5 pin's à l'effigie des héros de Streets Of RageCarte artistique numérotéeBande-son originale de 35 titresLe bandeau bleu d'Axel

posted the 07/21/2021 at 07:42 PM by obi69