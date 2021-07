Triste nouvelle pour les possesseurs de F1 2021 sur PS5. Le ray tracing a été désactivé.Cela fait maintenant quelques jours que F1 2021 est disponible dans nos rayons. Ainsi, les amoureux de la licence peuvent découvrir ce nouvel opus sur les machines de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft et sur PC. Seulement voilà, certains joueurs sur PS5 ont rencontré des petits problèmes d'instabilité. Les développeurs ont trouvé la cause de ce tracas : le ray tracing.Mais un patch viendra a n'en pas douter.https://gamergen.com/actualites/f1-2021-dites-adieu-ray-tracing-ps5-moment-322489-1

posted the 07/20/2021 at 01:40 PM by lexiz