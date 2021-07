La Chine est en passe de devenir la première puissance économique mondiale et la technologie (dont nos consoles de jeu) ne sont pas étranger à cela...Quels sont les conséquences pour notre avenir ? Encore un excellent documentaire signé ARTE (abonnez-vous).

Like

Who likes this ?

posted the 07/09/2021 at 08:17 PM by bomdia59