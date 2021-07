Il y aura beaucoup de nouveauté:-nouvelle région(3îles sur 6)-2 set d'artefact-5 nouvelles armes à forger-on pourra cultiver des ressources-troquer des artefact 5* pour un autre au choix-nouveau système de pity pour les bannières d'armesbref du lourd et qui arrivera dans 15 joursps: d'après les leak toutes la 2.0 permettra de récupérer pas loin de 25 000 primo

posted the 07/09/2021 at 01:32 PM by kalas28