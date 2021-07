Sortie sur Amazon prime, c'est un film Paramount racheté par Amazon pour étoffer son catalogue, à la base il devait sortir cinéma mais en raison de la pandémie il finit en streaming chez Amazon.Droit au but: le film est assez mauvais.Il pioche ou picore allégrement dans plusieurs film de l'univers SF:Terminator 2 pour le voyage dans le temps, Aliens pour les bebêtes et la femelle pondeuse, Jurassic park pour le traitement de la bebête, Starship troopers pour l'ensemble des combat au sol, The Thing vers la fin, Edge of tomorrow dans l'ensemble. Un côté tower defense venu du JV.On aura tout de même évité le sang acide pour le monstre extra-terrestreIl coche les cases du faire un film pour les nuls.Le film a bénéficié de pognon mais est utilisé sans brio, les monstres extraterrestres sont sorti d'un jeu vidéo. Les scènes émotions sont mal placées, les acteurs sont clichés. Il n'y a aucune surprise, la partie finale est lourde et là encore ridiculeMais à la fin on a le sentiment qu'il a tenté de se l'a jouer Edge of Tomorrow mais on se retrouve avec le traitement d'un nanar façon Independance Day qui aurait rencontré Aliens versus Predator.Amazone a voulu surfé sur l'aura et la popularité de Chris Pratt, mais qui semble au final être le leitmotiv du financement de ce film qui ressemble à une grosse commande ambitieuse mais vide de sens.Concernant Pratt comme beaucoup trop d'acteurs du MCU, il est difficile d'exister en dehors du MCU de façon convaincante.La musique est catastrophiquement générique, elle tue quasiment le film.Le film clairement laisse comprendre grossièrement qu'une suite est juste et totalement ouverte.On espère toutefois un bon gros bide pour éviter cette perte de temps.On pourrait parler de film popcorn mais pour 200 millions tu dois proposer un minimum de choses plus intéressantes.