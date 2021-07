Après avoir acheté quelques convertisseur péritel/composite -> HDMI je n'ai jamais été satisfait de l'image sur ma télé ou écran pc. Et pas envie de payé 300€ pour les adaptateur haut de gamme.J'ai lâcher l'affaire puis en tombant sur un forum Neo-Geo qui parlais de cathodique j'avais envie de m'en prendre une et la par chance j'ai trouvé à 10min de chez moi pour 5€ une Trinitron KV21-C5B 55cm avec télécommande d'origine!!Le gars qui me la vendais m'avais prévenu que la télé prenais 10 minutes à s'allumer, Mais en rentrant je la test direct et elle a mis moins d'une minutes à s'allumer et plus tard je retente, en quelques secondes j'avais une image. Donc elle fonctionne niquel!Je l’ai laisser touner sur la démo de zelda pendant quelques heures et j’ai dû jouer 2/3 heures et elle fonctionne toujours, zéro problème détecté !Du pur bonheur! Sauf pour madameEnfin, je joue à mes jeux rétro comme il se doit!