Je remercie hasbro qui viens de réaliser un rêve de gosse ou comment créer un excellent crossover, dans la collection Transformers generation, en exclu amazon US....Le pack transformers / jurassic park oui....park pas world. Le pack contient le t-rex et le 4x4 avec un diorama reprenant la scène culte de l'attaque du t-rex.Comme a chaque fois, hasbro recycle un peu les moules, le t-rex est un repaint de megatron beast wars et t-wrecks de la collection Transformers WFC kingdom, et le 4x4 est une version recarosser de jazz dans la collection Transformers studio 86.Le prix tourne autour des 105$ mais étant déjà en rupture de stock les revendeurs mal intentionnés sur ebay vont le revendre à pris d'or.