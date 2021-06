Et ça c'est beau!Le FPS d'id Software est désormais lui aussi un vrai jeu next-gen grâce à un patch. Vous pouvez y jouer avec du ray tracing ou à 120 fps si vous le désirez.Si vous faites partie des chanceux à avoir une console next-gen à la maison, vous avez désormais une bonne raison de faire ou refaire DOOM Eternal. Bethesda Softworks vient comme annoncé de déployer une mise à jour next-gen pour le titre d'id Software, le rendant plus performant sur PS5 et Xbox Series X|S.Détails des versions:Xbox Series XTrois nouveaux modes graphiquesMode Raytracing : 1800p/60 IPSMode Performance : 1800p/120 IPSMode Équilibré : 4K/60 IPSHDR 10 dans n'importe quel mode graphiqueParamètres graphiques de qualité UltraSupport de BATTLEMODE en mode cross-gen avec la Xbox OneTaux de rafraîchissement variableQualité des nuances variableXbox Series SDeux nouveaux modes graphiquesMode Performance : 1080p/120 IPSMode Équilibré : 1440p/60 IPSHDR 10 dans n'importe quel mode graphiqueSupport de BATTLEMODE en mode cross-gen avec la Xbox OneTaux de rafraîchissement variableQualité des nuances variableREMARQUE : Le mode Raytracing n'est pas disponible sur Xbox Series SPlayStation 5Trois nouveaux modes graphiquesMode Raytracing : 1800p/60 IPSMode Performance : 1584p/120 IPSMode Équilibré : 4K/60 IPSHDR 10 dans n'importe quel mode graphiqueParamètres graphiques de qualité UltraSupport de BATTLEMODE en mode cross-gen avec la PlayStation 4Support des gâchettes adaptatives DualSense™PCMode Raytracing : disponibilité et performances variables suivant la configuration matérielle de l'utilisateur evidement, mais c'ets toujours la galere pour avoir des GPU a des prix interessants :'((sources gamergen.com