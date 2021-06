Rien à redire sur la DA, le level design ou l'ambiance sonore. Pléthore de phases de jeu et de séquences mémorables tout aussi dynamiques que dingues. A en faire des cauchemars !

On se plaît à découvrir les nouveaux gadgets de Batman, résoudre les énigmes de l'Homme Mystère et surplomber la ville perché du haut des gargouilles.

Chaque ennemi correspond à un district, où transpire son univers. Le jeu alterne entre enquêtes, combats, infiltrations et explorations dans un monde ouvert, avec une grande liberté laissée au joueur.

Sont alors réunis tous les "Vilains" du premier épisode, mais aussi tous ceux qui avaient cruellement manqué, comme Double-Face, le Pingouin, Catwoman, Mr Freeze et bien d'autres encore.

posted the 06/27/2021 at 04:09 PM by obi69