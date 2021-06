J'ai découvert Arkham Asylum sur le tard, et j'ai adoré ! Ce jeu est un sombre et formidable huis clos réunissant bon nombre de "vilains" emblématiques de l'univers de la chauve-souris, à commencer par un Joker charismatique, complètement déjanté et servi par un doublage (V.O/ VF) d'excellente facture !

Les phases de jeu sont ultra-variées, alternant entre combats dynamiques, infiltrations super réussies et exploration ultra-poussées. Mention spéciale aux séquences de l'Epouvantail, fantastiques moments surréalistes servis par une mise en scène remarquable.

La réalisation, technique et artistique, est bluffante, tant les zones de jeux sont bourrées de détails et de références. Le level design est très bien conçu, avec des zones thématiques rattachées à différents adversaires (Poison Ivy, Croc, le Joker, etc).

Arkham Asylum s'avère haletant, rythmé et prenant de bout en bout ! Un jeu pour les passionnés de Batman, et c'est une totale réussite.