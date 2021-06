Fini à l'instant en 33h. Quelle claque ce jeu!



Level 80 à la fin. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs fins, je regarderai ca plus tard.



Les plus:

-gameplay excellent

-Le rajout des contres directionnels, qui rend le jeu ultra technique

-Graphiquement très correct

-Ambiance SF apo qui change bien de la fantasy des dark souls (et je préfère finalement, trop de fantasy tue la fantasy)

-Un level design impressionnant

-Bien plus difficile que la moyenne des jeux dark souls par son approche "ca passe ou ca casse"

-Une multitudes d'armes et d'armures pour varier les approches

-Les implants pour varier les effets

-Le système de ciblage des parties du corps et le loot qui va avec



Les moins:

-Quelques boss bien plus difficile que d'autres, un peu mal réparti dans l'histoire, d'autres trop faibles

-Quelques passages visuellement faibles

-Sans utilisé les contres, certains boss sont des sac à pv tellement on ne fait pas de dégâts "normaux" alors que mon arme est MK9 (max mk 10)

-Le robot est utile, surtout pour déverrouiller des passages, mais encore trop en retrait en combat à cause des munitions limitées

-Le DLC, visuellement plutot cool dans son environnement, mais trop court et un peu facile au final



9/10



Déjà que j'avais trouvé the surge excellent, après un lords of the fallen déplorable qui essayait de copier dark souls sans jamais y arriver, mais là le studio met la barre encore plus haut avec the surge 2.



Il fait clairement partie du top 3 des dark souls like avec bloodborne et dark souls 1, et son approche futuriste lui donne une aura particulière que j'apprécie énormément.



Le studio a trouvé la formule parfaite je trouve dans son genre avec une identité propre, qui ne fait pas que copier les bonnes idées de dark souls mais qui cherche sa propre voie.