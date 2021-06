Square-Enix annonce fièrement que Nier Replicant vient de franchir le million de vente et aussi que Nier:Automata a franchi les 6 millions.La série se porte de bien depuis quelque année,espérons que SE donnera plus de budget pour avoir un jeu avec plus d'ambition.

Who likes this ?

posted the 06/22/2021 at 09:34 AM by lion93