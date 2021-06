Mon dossier consacré à ce mythique studio est en ligne depuis maintenant un peu plus de 10 ans sur gameforever.fr. S'il a déjà été mis à jour par petites touches, je devais faire une révision plus générale, et surtout, l'actualiser avec les dernières infos.J'attendais donc de l'E3 2021 un peu de nouvelles du studio (notamment concernant Everwild), mais il n'y en a pas vraiment eu, ou tout du moins, pas de bonnes nouvelles., d'Ultimate Play the Game à l'ère Microsoft.Et pour Gamekyo, je vous propose un extrait justement consacré aux années 2010-2020 ; pas forcément les années les plus fastes du studio !Si vous souhaitez lire l'article complet (et du début), je vous invite à aller directement sur gameforever :=> https://www.gameforever.fr/rare.php Tous les joueurs savent-ils que derrièrese cache en réalité le studio anglais ? Suite aux déceptions commerciales de Viva Piñata et de Banjo-Kazooie – Nuts & Bolts, Rare s'est essentiellement consacré entre 2010 et 2015 aux projets Kinect de Microsoft, en témoignent les sorties de 3 Kinect Sports. Les avatars de la Xbox 360 (rappelant les Miis de la Wii) ont également été conçus par Rare. Bref, toute l’organisation du développeur anglais semble rappeler Nintendo. Cela dit, si le concurrent de Wii Sports est bien sorti, Rare n’a jamais proposé un jeu de la trempe de Mario Galaxy.Après quelques années à désespérer d’une moindre annonce de licence "gamer" de la part du développeur, le 3ème– longtemps attendu – sort sur Xbox One « à compter » de 2013, presque 20 ans après la sortie du premier. Passée l’annonce fracassante, le jeu n’a en fait pas été développé en interne par Rare, mais par deux autres studios, Double Helix Games puis Iron Galaxy (qui a largement complété le jeu jusqu’en 2017). Le logo du développeur britannique est tout simplement absent du jeu, remplacé par celui de Microsoft Studios, et seule la présence inattendue de Rash (Battletoads) en combattant invité rappelle aux plus nostalgiques que Killer Instinct était initialement une licence de Rare.Alors que le désaveu de Kinect par Microsoft ainsi que l’échec commercial de Kinect Sport Rivals sur Xbox One ont plongé Rare dans un marasme inquiétant sur fond de licenciements, 2015 marque pourtant le retour du studio, avec, une compilation de 30 de ses titres (hors licences James Bond, Disney ou Nintendo), de Slalom (1986) à Banjo-Kazooie – Nuts & Bolts (2008 ), ainsi qu’une sélection des meilleurs titres d’Ultimate (Jetpac, Sabre Wulf...). Ce bout d’histoire, même amputé d’un certain nombre de ses légendes, suffit à rappeler que le développeur a compté. Mais ça, les connaisseurs le savaient déjà !Ce qui importe, c’est que Rare puisse proposer une nouvelle production ambitieuse, à la fois créative et solide en terme d’expérience de jeu. Aussi, quandfut annoncé en 2015, promettant d’embarquer les joueurs dans un monde de pirates (avec îles aux trésors et batailles navales), l’enthousiasme baissa certes d’un cran devant un concept vaporeux, mais la curiosité fut néanmoins entretenue.Initialement prévu pour 2016, le jeu sort finalement en 2018 sur Xbox One et PC après un développement plutôt laborieux. La direction artistique est saluée, mais le jeu en lui-même ne s’est toutefois pas départi de son concept bancal, presque inclassable ; une aventure à vivre en communauté, mais qui n’est pas un MMO. La critique a été tiède, mais le public répond présent, bien aidé par l’intégration du jeu dans le « Game Pass », l’offre d’abonnement de Microsoft. Rare continue ainsi à être mobilisé sur ce projet, à travers deux extensions ouvrant de nouveaux horizons.Si 2020 marque le retour - pas vraiment mémorable - deavec une réalisation cartoon et dans un nouveau mélange de différents genres (beat them all, shoot them up, mini-jeux...), cela n'annonce pour autant pas le retour de Rare en tant que studio capable de produire 2 jeux par an, comme du temps de la N64. Plus de 25 ans après le dernier épisode de la série des batraciens, Rare n'a pas développé le jeu mais s'est contenté de le superviser. Il en sera d'ailleurs de même avec le futur, annoncé sur Xbox Series, et dont le développement est confié à un nouveau studio, The Initiative.Outre les mises à jour régulières de Sea of Thieves, le seul projet d'envergure en production au sein du studio est, un jeu présenté en 2019 dont on ne sait pour le moment que bien peu de choses, à part des trailers séduisants... et un développement bien mal engagé, qui aurait même complètement repris depuis le début. De quoi s'inquiéter pour l'avenir de ce projet.Y-a-t-il donc quelque chose à attendre du studio anglais ? Manifestement, beaucoup se sont résignés. Pourtant, la renommée de Rare laisse des traces indélébiles dans le monde du jeu vidéo, en atteste le fort potentiel nostalgique que dégage la compilation Rare Replay. Après une longue période de sommeil créatif ayant duré près de 7 ans, Rare est revenu sous les projecteurs.Rare, un nom qui compte encore, mais pour combien de temps ? De nombreux signes ont de quoi inquiéter : si des licences estampillées Rare sont revenues, comme Killer Instinct, Battletoads ou encore Perfect Dark, elles se font toutefois sans le studio ! Il faut désormais bien intégrer l’idée que les licences de Rare ont été récupérées par Microsoft, et ne sont plus forcément attachées au studio britannique.Signe du déclin manifeste du studio, parler de Rare au temps présent est devenu incongru. La tendance pourra-t-elle s’inverser ?Si vous souhaitez remonter le temps et revenir sur les débuts du studio, la période NES et l'âge d'or de Rare, vous pouvez lire l'article complet sur gameforever.fr : https://www.gameforever.fr/rare.php