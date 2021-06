Ou plutôt par Escrocmania !- Le prix de la console est supérieur et elle as pas à toi.(Ca on le savait déja)- Si ta console est volé ou tombe en panne, tu ne pourras pas faire jouer la garantie.- Si tu veux résilier les frais pour 6 mois d'abonnement sont de 300 euros.Quitte à la prendre chez eux, prenez votre PS5 ou Switch (pas pro) à 4/10 fois sans frais. Et lisez les CGU.