Salut à tous,



En ce moment je suis à 10h de jeu sur AC Valhalla. Le jeu est magnifique, fluide etc.. mais j'avais adoré Odyssey.



Et là, en jouant à Valhalla, ça me donne envie de me replonger dans Odyssey, alors que je l'ai retourné (134 h de jeu avc les DLC), et que le jeu a vieilli ( genre 20 fps).



Est ce que ça vous le fait à vous aussi sur des jeux de la même série ?



Ps : il faut que Ubisoft arrête de faire des AC aussi longs, avc autant de quêtes annexes et points d'intérêt.. ma vie sociale est sur le point d'être détruire.