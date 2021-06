Pixel Opus, créateur du jeu primé Concrete Genie, est à la recherche de talents exceptionnels pour rejoindre notre famille passionnée et créative afin de concevoir un nouveau titre passionnant pour la PlayStation 5.



Nous recherchons un Principal Graphic Programmer pour contribuer à notre processus de développement alors que nous nous attaquons à des innovations et des possibilités de rendu passionnantes grâce à une collaboration avec Sony Pictures Animation. Ce poste est spécialisé dans la programmation centrée sur la fonctionnalité graphique du moteur de jeu de la PlayStation 5 et Unreal 5, mais avec notre petite équipe, les responsabilités seront diverses

Les développeurs de concrete génie, petit jeu sortie en 2019 sur ps4 et qui a eu de bonnes critiques coté joueurs mais moindre coté presse, bossent sur un tout nouveau projet exclusif à la ps5(Avant que Herman Hustl annonce un éventuel jeu cross gen..).Ils ont fait cette annonce sur les réseaux sociaux et à travers des nouvelles offres d'emplois.Notamment le studio recherche un "Principal Graphics Programmer" qui bosserait avec le moteur de jeu d'Epic, l'Unreal Engine 5.L'annonce fait mention d'une collaboration direct avec la division cinéma de Sony, Sony Pictures. On aura sans doute droit à un jeu avec une réalisation fortement cinématographique.