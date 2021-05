L'an dernier, Epic Games anticipait l'arrivée des consoles de nouvelle génération et dévoilait une première démo de l'Unreal Engine 5, actuellement en phase de tests. En janvier 2021, certains jeux, dont Everwild et Fortnite servaient de support à une nouvelle démonstration.

Epic Games accélère le rythme, puisqu'on nous annonce qu'une nouvelle démonstration du moteur aura lieu demain, mercredi 26 mai. La société de Tim Sweeney, dont on parle beaucoup en ce moment en raison de son procès contre Apple, nous donne rendez-vous à 16 heures sur YouTube pour en découvrir plus sur la nouvelle version du moteur 3D le plus utilisé dans les studios. En présence de Chance Ivey, Senior Technical Designer chez Epic Games et Galen Davis, Producer/Evangelist pour la technologie Quixel Megascans, nous aurons droit à :





Donner un aperçu des nouveaux outils de développement de jeux et des flux de travail qui seront disponibles avec Unreal Engine 5 avant d’explorer un nouvel exemple de projet.





Pour le moment, on ne sait pas si cette nouvelle présentation se concentrera sur les nouveautés du moteur, illustrées par une démo technique ne correspondant pas à un jeu en particulier, ou si on nous présentera des titres qui changeront de moteur, à l'image de Fortnite.