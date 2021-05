Salut la commu, j'espère que ça marche pour vous. J'ai réussis à choper biomutant (a leclercs châlon sur saone pour les curieux). Et ba je n'ai qu'une seule chose à vous dire..... foncez. Ce jeu est simplement une dinguerie, digne d'être reconnu. Je ne suis que au début de l'aventure, mais clairement ça fait du bien de se lancer dans un jeu comme celui-ci, un jeu qui n'est pas un triple A mais qui franchement est plus rafraichissant que ces derniers. A ceux qui l'ont essayé, partager vos avis, aller y ne faites pas les timides

posted the 05/21/2021 at 05:38 PM by ghouledheleter