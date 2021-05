oui vous avez bien entenduen plus de vous faire patienter presque 1 an parcequ'il faut précommander meme si vous ne voulez qu'un mois"Le prix de la formule Boost va passer à 29,99 € par mois, le double du prix actuel (14,99 € actuellement, mais le prix d’origine était de 35 €). Les offres Ultra et Infinite coûteront elles respectivement 44,99 € (+15 €) et 54,99 € (+5 €). Ces prix permettront de payer les coûts de location des serveurs et la licence Windows, et aussi de générer un peu de marge pour pouvoir investir dans l'avenir. Les tarifs pour le stockage ne changeront pas."pour rappel les spec c'est ca:pour un gamer je trouve ca vraiment pas fou surtout face a une concurrence de plus en plus presente (ok c'est pas exactement les meme truc mais tout de meme pour certaintes personnes ca se discute)par exemple30€/mois pour un pc a base de gtx 1080 vieille de 4 ansla xsx + gamepass ultimate (gamepass console/pc ,xcloud,live gold,ea play) = 33€/par mois puis la xsx vous appartient