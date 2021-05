Suite à une petite déception avec Battlefield 1, je n'avais pas testé ce jeu. Et c'est vraiment dommage, le moteur graphique ayant été optimisé, et rien que pour ça le jeu vaut le coup.

Mais comme c'est beau ! Mazette ! Quasi-photoréaliste, alors que je joue sur une PS4 "simple"... Sur PC, certains environnements doivent être jubilatoires. En plus, j'ai l'impression que les maps sont bien plus grandes que sur BF1 ! Prouesse technique, donc !

De plus, les parties sont plus dynamiques, plus sympa, même si la prépondérance des blindés dans certaines maps devient parfois un peu agaçante. Les armes commencent à être intéressantes selon les classes : certains pistolets mitrailleurs en milieu clos font un carnage, même si dans l'ensemble, les armes restent proches de BF1.

Le mode solo est très sympa, bien plus sérieux et respectueux de l'Histoire que Call of Duty. Le mode Battle Royale aurait en revanche mieux fait de ne pas exister, sans doute à cause d'une interface qui n'est pas adaptée. Le mode Multijoueur est classique pour du Battlefield, mais au moins on se fait plaisir, et à 64 personnes sur une carte, les batailles commencent à ressembler à une véritable guerre ! Je valide !