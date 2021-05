3 ans après les événements du VII, vous jouez de nouveau Ethan qui doit sauver cette fois-ci sa fille.

Passons rapidement sur le point technique : comme d'habitude, le RE Engine fait des merveilles ! Certes, tout n'est pas parfait, jeu cross-gen oblige, mais le 4k Ray tracing fait son petit effet.

Si RE7 avait un lien de parenté avec le premier avec ce manoir, ces allers-retours et portes fermées, ce huitième épisode tire sa paternité du 4, un jeu plus linéaire dans l'exploration des zones (sauf dans le Village qui servira de Hub rempli de petite quête annexes), mais aussi un épisode un peu plus action que certains de ses prédécesseurs.

RE8 est un jeu réellement généreux, multipliant les situations, parfois même trop pour son bien-être, le dernier tiers du jeu tirant clairement trop sur la corde (même si les 30 dernières minutes sont jouissives)

RE Village est un bon épisode, il manque parfois de personnalité en faisant parfois trop référence aux anciens titres, mais il n'en reste pas moins un titre efficace avec une direction artistique magnifique et un gameplay qui fait mouche. Il est difficile de lâcher la manette, un signe qui ne trompe jamais sur la qualité d'un titre.