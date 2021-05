Star Citizen

On prend les mêmes et on recommence. En 2020, la France et le monde entier sombraient progressivement dans l'enfer du confinement. De l'exiguïté de leurs appartements, certains gamers casaniers ont toutefois pu s'évader grâce à CIG et son idée de proposer unen mai 2020. La recette d'un cocktail explosif : des milliers de joueurs assignés à domicile, un jeu vidéo qui fait beaucoup parler et une semaine complète de gratuité avec la possibilité de tester le pilotage de la plupart des vaisseaux de guerre du jeu.Car ce qui devait arriver arriva : les curieux se sont rués sur Star Citizen et le lancement de l'Invictus 2950 a été une catastrophe. Serveurs instables, files d'attente interminables pour rentrer sur un serveur, bugs à foison... C'est simple : ce fut tellement laborieux que les équipes de CIG ont même décidé de rallonger la durée de l'événement de quelques jours, après avoir réparé et musclé leurs serveurs, pour que les joueurs lésés puissent quand même en profiter. Reste que l'Invictus est allé bien au delà des espérances de CIG et il a donc été décidé de le refaire cette année.. Pendant toute cette période,. Il suffira juste de s'être au préalable créé un compte sur le site officiel du jeu, RobertsSpaceIndustries.com , pour profiter de la semaine de gratuité. Cliquez ici pour vous créer un compte de citoyen des étoiles , ça ne coûte rien et surtout vous serez averti par email quand l'Invictus aura démarré, impossible dès lors d'en louper le début.Pour cette édition 2021, pardon, 2951, l'Invictus va proposer la même chose que l'année dernière : des journées d'exposition au cours desquelles vous pourrez visiter les vaisseaux d'un constructeur, voir ceux qui sont en préparation à travers des hologrammes, acheter des vêtements aux couleurs des marques, tester toutes les armes et armures, louer gratuitement pendant 24 heures les vaisseaux exposés et, bien sûr, acheter des vaisseaux avec vos sous pour contribuer au développement du jeu (en 2020, l'Invictus a rapporté 10 millions de dollars à CIG).Cette année, et contrairement à l'année dernière, le Hercules de chez Crusader Industries sera jouable. Ce beau bébé de 94 mètres de long pour 70m de large va sans aucun doute être l'une des attractions principales de l'Invictus. Mais ça ne sera pas le seul, car CIG a d'ores et déjà annoncé qu'il sera, c'est-à-dire un vaisseau capital. Et là, c'est toute la grandeur du space opéra qu'est Star Citizen qui va en frapper plus d'un. Le Javelin, c'est 480 mètres de long, 198 mètres de large et 72 mètres de haut. C'est un équipage de 80 personnes. C'est aussi un prix, car oui, il est possible de se le procurer, pour qui est assez fou pour dépenser environ 3000€ pour en réserver un. Même s'il n'est pas encore jouable, le Javelin fait rêver de nombreux joueurs de Star Citizen.Pour rester dans la démesure tout en rebondissement habilement sur l'effet que font les vaisseaux capitaux sur les joueurs de Star Citizen, les équipes de CIG ont teasé une image de Bengal (le chat) pour laisser entendre que le Bengal pourra être observé lors de l'Invictus, sans doute dans l'espace et sans que l'on puisse y entrer. Le Bengal, c'est le plus grand vaisseau capital de Star Citizen : un kilomètre de long et un équipage minimum de 800 personnes pour le faire fonctionner.Rendez-vous dans quelques semaines pour savoir ce qui attendra les joueurs !En attendant, on rappelle qu'en ce moment même a lieu une promotion de parrainage qui vous offrira un Aurora ES d'une valeur de 20€ (c'est un petit vaisseau pourvu d'un lit), si vous achetez Star Citizen et que vous prenez le soin de saisir un code referral lors de votre inscription. Donc en gros, en déboursant 50€ pour vous offrir Star Citizen avec un Mustang, vous aurez en plus un Aurora gratuitement. Deux vaisseaux pour le prix d'un, c'est une offre de parrainage pour Star Citizen très rare avec CIG : si vous pouvez et voulez, tâchez d'en profiter...