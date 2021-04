Star Citizen

La mise à jour de début d'année pour Star Citizen est en règle générale la plus modeste. L'Alpha 3.13 n'échappe pas à la règle, puisqu'on retiendra surtout l'arrivée de grottes désormais plus larges et qui permettent d'y faire rentrer des vaisseaux (pas les plus gros bien sûr), le fait que les joueurs peuvent personnaliser le nom de certains vaisseaux, des astéroïdes plus jolis, la salissure et l'usure sur les coques ou encore que certains vaisseaux peuvent s'arrimer à d'autres. Voici la vidéo officielle qui récapitule rapidement les points énoncés ci-dessus :Dans les faits, cette nouvelle Alpha contient de nombreuses évolutions et pour tout savoir jusque dans les moindres détails, vous pouvez toujours consulter le patch note officiel de la 3.13 Une sortie de patch ne serait pas réussie sans l'arrivée de nouveaux véhicules, vaisseaux ou skins. Au delà des nombreuses nouvelles skins à votre disposition, les équipes de CIG proposent surtout d'acheter le nouveau ROC DS, véhicule permettant de miner à deux joueurs (tarif : 76,44€ en, 81,90€ sinon) et le Cyclone MT, sorte de buggy équipé d'un gros lance-missiles (tarif : 70,98€ en, 81,90€ sans).Si les tarifs vous effraient, on rappelle que tous les vaisseaux ou véhicules proposés à la vente lorsqu'ils sont ajoutés lors d'un patch deviennent achetables ensuite avec la monnaie du jeu, un à deux patchs plus tard. Acheter un vaisseau/véhicule avec du vrai argent sert donc uniquement à financer le développement de Star Citizen ou simplement à s'acheter les choses car on est très pressé (et fortuné).Pour accompagner l'arrivée de cette 3.13, Star Citizen propose en outre une opérationpermettant aux nouveaux venus de se voir offrir un Aurora ES, un vaisseau monoplace équipé d'une couchette (valeur : 21,87€). En gros, tout nouveau citoyen achetant le jeu se verra alors offrir ce vaisseau s'il a pris soin de renseigner un code referral (code de parrainage) lors de son inscription sur le site du jeu. Le parrain gagnera lui aussi le vaisseau.Il s'agit d'un geste plutôt sympathique de la part de CIG, qui ne nous a pas habitué à tant d'altruisme... Et conscients que l'offre devrait attirer pas mal de joueurs, les équipes de CIG ont décidé de proposer une nouvelle vidéo de présentation de ce que Star Citizen a à offrir, sobrement intitulée "" :À bientôt dans le Verse !