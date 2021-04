a mis en ligne une vidéo de gameplay dude- Le Mode Mercenaries se débloque en finissant RE 8,- Ce mode vous opposera à une horde d'ennemis dans un temps imparti,- Le vendeur sera aussi présent entre les zones,- Des capacités pourront être obtenu comme une amélioration de dégâts au CaC etc...Pour rappel,sortira lesur Ps4/5, Xbox One/Serie, PC et Stadia

Like

Who likes this ?

posted the 04/27/2021 at 02:32 PM by arquion