Ha ha humour, drôlerie, c'est bien évidemment le très inspiré Lost Soul Aside qui nous offre 18 minutes de gameplay.La qualité de la vidéo est déplorable mais c'est la chaine officielle, y'a pas mieux.Quant à la qualité du jeu, no comment.

posted the 04/27/2021 at 03:52 AM by lamap