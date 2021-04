La série des Metal Gear Solid ferait l’objet de plusieurs remakes en exclusivité sur PlayStation 5. Une annonce pourrait être faite cette semaine.



Alors que Konami n’est plus intéressé par le développement et l’édition de AAA, Sony aurait conclu un accord avec la société japonaise pour que certains de ses jeux soient exclusifs à la console PlayStation 5, notamment les remakes de Metal Gear Solid, la saga phare d’Hideo Kojima.

Hi



Several MGS Remakes.



Silent Hill is still in development but the studio has changed (and I don't wanna disclose the name of the new one for personal reasons).



Castlevania was in discussion but that's all I know.

Selonhttps://www.resetera.com/threads/playstation-studios-ot19-the-returnal-of-ratchet-clank-is-on-the-horizon.407436/page-44#post-62714253/Propos relayé par le Site Eklecty-City https://www.eklecty-city.fr/jeux-video/metal-gear-solid-plusieurs-remakes-en-developpement/Et il y a ce tweet dehttps://twitter.com/Metalgear/status/1382399008816046081Personnellement j'ai du mal à y croire mais j'aimerais tellement que ça se fasse.