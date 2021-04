Bonjour à tous,Alerte : ce post revient sur l'entièreté du manga SnK donc si vous regardez l'animé ou n'avez pas encore fini le manga, vous êtes prévenus !Voilà, je viens de lire (et digérer) l'ultime chapitre de SnK. Chef d'oeuvre magistral comme on en voit si peu, il restera gravé dans ma mémoire, avec son lot d'intrigues, de révélations, de retournements de situation... et de questions ouvertes.Je partage avec vous ces questions auxquelles je n'arrive pas à trouver réponse, dans l'espoir que certains d'entre vous puissent m'éclairer :- Si la mémoire des Ackerman ne peut pas être altérée par l'originel, pourquoi Mikasa ne s'est-elle souvenu des dernières discussions qu'elle a eu avec Eren dans le "monde du Chemin" qu'après la mort de celui-ci ?- Le titan assaillant partageant sa mémoire (passée et future) avec tous les détenteurs, pourquoi seul Eren semble-t-il le seul capable d'influer sur les actions des autres détenteurs (son père en 1er, en le forçant à tuer les Reiss) ?- Eren n'est-il pas lui-même responsable de la mort de sa mère ? Eren Kruger (titan assaillant) aurait pu empêcher Gross de transformer Dinah (la mère d'Eren) en titan pur !- Si Ymir a obéi durant 2000 ans au roi Karl Fritz car elle l'aimait, celle-ci n'aurait jamais dû désobéir à Sieg (puisqu'il est de sang royal) et se rallier à Eren dans le Monde du chemin : Ymir était donc libre à cet instant, pourquoi le pouvoir des titans n'a-t-il alors pas été brisé ? Pourquoi a-t-il fallu attendre la mort d'Eren par Mikasa ?- Que devient le parasite à la fin ? La malédiction est levée, certes, mais ça n'implique qu'une chose : la fin du pouvoir des titans attribué à l'origine à Ymir (et sa descendance), pas la fin du parasite (et ses pouvoirs) lui-même !- Tous les humains changés en titans reprennent forme humaine une fois Eren tué par Mikasa : qu'en est-il des titans colossaux ayant généré le grand terrassement ? Ayant décimé 80% de la population mondiale, créés il y a + d'un siècle, on les oublie vite !- Heu... le bébé d'Historia, il sert à quoi ???Enfin, je partage avec vous cette analyse très détaillée qui met en avant certaines incohérences et facilités scénaristiques.Et quoiqu'il en soit, merci Isayama !