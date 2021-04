https://blog.fr.playstation.com/2021/04/13/la-mise-a-jour-ps5-du-mois-davril-fournit-de-nouvelles-options-de-stockage-et-fonctionnalites-sociales/https://twitter.com/Nibellion/status/1381941376670167044?s=19D'après ce tweet une mise à jour "importante/majeur"de la console ps5, sera déployer demain.Cette dernière permettrait de stocker les jeux PS5 sur un disque dur ou SSD externe.[Pour info]Normalement il ne sera pas possible de jouer au jeux PS5 depuis ce support externe.https://twitter.com/Nibellion/status/1381941738806390786?s=20

posted the 04/13/2021 at 12:16 PM by bogsnake