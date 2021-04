Je viens tout juste de battre mon record sur Sega Rally 1995 ! Sur la course Desert avec la Toyota Celica avec un temps de 0.52.76 !Ca me tenait à coeur car c'est le jeu de mon enfanceYa plus qu'a attendre que Speedrun.com valide mon temps !https://www.speedrun.com/sega_rally_championship_1995/Desert

posted the 04/13/2021 at 05:35 AM by kazey77