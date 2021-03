Le jeu avait en effet été annoncé en 2020 à destination de la génération Ps4/One et au délà, et voilà que l'équipe du jeu (3 personnes uniquement) vient de publier un long billet, expliquant notamment que le jeu était enfin en version 1.0 et qu'il avait été certifié pour la Ps4, la One ais aussi la Ps5.Sorti prévu au Q21.