Bonjour, j'ai quelques questions concernant la coop dans Demon's Soul sur PS5 : J'ai 2 PS5 à la maison et je veux jouer avc un pote. Est il possible de jouer en coop en ligne avec la même adresse IP ? Le jeu est il jouable entièrement en coop avc un ami ? Merci

posted the 03/20/2021 at 10:31 AM by j49