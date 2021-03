Salut, vu le titre vous vous douter de ce qui m'arrive, le fameux joycon drift. Le seul problème c'est que ma femme a acheté la switch d'occaz dans un Easy Cash. Du coup j'aimerais savoir si avec le ticket de caisse du magasin je peux quand même les envoyer à Nintendo pour une réparation gratos ou bien si je vais devoir raquer. Pour info c'est la switch Animal Crossing donc sortie en mars 2020, et acheté en juillet 2020. techniquement elle a pas encore atteint les 24 mois de garantie mais comme c'est une occaz je sais pas trop. Merci pour vos réponses.

Like

Who likes this ?

posted the 03/13/2021 at 06:02 PM by kenjushi