, et après BS Zelda ( https://www.gameforever.fr/bszelda.php ) et BS F-Zero 2 ( https://www.gameforever.fr/bsfzero2.php ), voici donc BS Excitebike Bun Bun Mario Battle Stadium Une fois n'est pas coutume, je vous propose ici le test complet. Game Forever ! En plus, on vient d'atteindre les 8000 avis rédigés, c'est quand même pas rien !Difficile de rater ce jeu, on le trouve souvent un peu partout, notamment dans la mini NES !En 1997, une suite avec les personnages de Nintendo est sortie sur Satellaview, diffusée sur 4 semaines (d'où les 4 ROMs qui composent ce jeu). Et si vous vous demandiez pourquoi il y a un circuit Excitebike dans Mario Kart 8, vous aurez ici certainement la raison.Il faut donc considérer ce jeu comme ayant 4 parties, et vous pouvez commencer par celle que vous voulez. La "semaine 1" comporte les pistes les plus faciles, mais globalement, la difficulté pour chaque semaine est progressive.Elle indique l'heure exacte durant laquelle ces ROMs étaient diffusées. La transmission du jeu par satellite commençait donc à 19:03, pour se finir à 19:55, et ce déroulement est resté tel quel dans les ROMs de BS Excitebike., avec des voix en commentaires qui ont disparu des ROMs (n'étant pas des données stockées). Il faut donc attendre 3 bonnes minutes avant que la première course commence ! Inutile d'écraser le bouton Start en espérant faire démarrer le jeu plus vite, ça ne sert à rien. De manière générale, les temps d'attente entre chaque course est très long, mais ce ne sont pas des temps de chargement ; juste que le jeu était programmé de la sorte à l'origine, pour une diffusion sur une heure.(fast forward) de votre émulateur pour zapper les longueurs. Mais attention à ne pas rater le début de la course !Je ne suis pas un grand fan d'Excitebike, et je retrouve ici un jeu qui lui est très proche ; c'est même un remake 16-bits, avec Mario et ses amis, mais ce n'est pas Mario Kart "Excitebike".Pas de peau de banane ou de carapace ici, la seule différence avec le jeu original NES est la possibilité d'avoir un turbo illimité après avoir récolté 5 pièces (soit en les amassant sur la piste, soit en faisant chuter les adversaires). Mais si votre personnage scintille comme s'il était invincible, il ne l'est pas : au contraire, il perd son turbo infini à la première chute !Les types de circuits sont donc les mêmes que sur NES, sans aucun parcours ou piège ajouté. Mais la réalisation est tout de même plaisante et colorée, même s'il n'y a au final qu'un seul décor. Ceux qui prêtent l'oreille reconnaîtront dans ce jeu les voix japonaises de Mario Kart 64, qui était déjà sorti à cette époque au Japon.Pour chacune des 4 ROMs, 4 circuits à faire. S'ils ont quelques différences dans chaque, ils sont tout de même assez similaires, avec une montée progressive en difficulté.Les 2 premières semaines (diffusées en mai 1997) ne proposent que 4 personnages : Mario, Luigi, Toad et Wario.La 3ème (diffusée en novembre 1997) ajoute Peach ; et la 4ème (novembre 97 également) ajoute Yoshi... en remplacement de Luigi ! Scandale !!Les koopa troopas sont également présents comme adversaires, mais ne sont pas sélectionnables.Comme précisé plus haut, il faut d'abord réaliser le meilleur temps au tour sans adversaires, et se lancer ensuite dans une course contre 7 adversaires ! La difficulté en mode Race est par ailleurs curieuse, car l'IA des rivaux est pour le moins abusée. Même en réalisant la meilleure course de votre vie, ils finiront toujours par revenir d'entre les morts pour vous dépasser ! Pour gagner, il faut donc tomber le moins souvent possible, et faire tomber vos adversaires. Le talent seul ne suffit pas !Lorsque vous avez terminé les 4 courses en mode Time Attack puis en mode Race, ce sera l'heure de finir sur un dernier mini-jeu avant de rendre l'antenne ! Les semaines 3 et 4, sorties plus tard, ont également ajouté un mini-jeu supplémentaire pour diminuer les temps d'attente très longs des semaines 1 et 2.Ces mini-jeux consistent à sauter le plus loin possible ou à éviter des fantômes, et permettent de récolter quelques points supplémentaires, ce qui pouvait être important à l'époque de la diffusion de ces jeux, car la société St GIGA - qui a développé le Satellaview en partenariat avec Nintendo - pouvait faire gagner des cadeaux aux participants qui ont réalisé les meilleurs scores !Le jeu est plus exigeant qu'il n'y parait, et les chutes fréquentes pourraient vous agacer plus d'une fois. Hormis le temps d'attente très long entre chaque course - qu'on peut zapper avec l'émulateur, le déroulement imposé de BS Excitebike n'est finalement pas choquant, car le jeu original fonctionnait également de la sorte, avec une succession de courses.(ou la semaine 4, si vous avez le mauvais goût de préférer Yoshi à Luigi) : sorties quelques mois après les 2 premières semaines, elles proposent un affichage plus clair, réduisent les temps d'attente avec des mini-jeux, et proposent 5 personnages au lieu de 4.Jouer aux 4 semaines d'affilée s'avère de toute façon répétitif, car le jeu repart sur un cycle de progressivité de la difficulté, sans que la réalisation ne change réellement.Pour terminer, vous pouvez trouver les ROMs sur emurom.net. Inutile de toutes les télécharger, prenez une de chaque semaine, elles fonctionnent toutes sur émulateur de toute façon.