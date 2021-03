Chez SIE, nous nous efforçons d'offrir la meilleure expérience de divertissement aux fans de PlayStation, et cela signifie que nous devons faire évoluer notre offre en fonction des besoins des clients. Nous avons constaté une formidable croissance de la part des fans de PlayStation qui utilisent des services de divertissement en streaming sur nos consoles, par abonnement et par publicité. Avec ce changement de comportement des clients, nous avons décidé de ne plus proposer l'achat et la location de films et de séries télévisées par l'intermédiaire du PlayStation Store à partir du 31 août 2021.

Lorsque ce changement entrera en vigueur, les utilisateurs pourront toujours accéder au contenu des films et des séries télévisées qu'ils ont achetés sur le PlayStation Store pour une lecture à la demande sur leur PS4, PS5 et leurs appareils mobiles. Nous remercions nos fans pour leur soutien continu, et nous nous réjouissons de pouvoir continuer à améliorer l'expérience de divertissement sur PlayStation.

