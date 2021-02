Titre exclusif aux PC et aux consoles Xbox Series, The Medium nous fait découvrir l'histoire de Marianne qui a la capacité de voir deux mondes en même temps : le monde matériel et le monde spirituel.

S'inspirant de jeux comme Silent Hill (Akira Yamaoka a d'ailleurs participé à la bande-son), The Medium n'est pas non plus un survival-horror, mais plutôt un jeu d'exploration avec beaucoup d'énigmes qu'il faut parfois résoudre en jouant avec les deux mondes que Marianne peut voir.

Le jeu ne fait pas spécialement peur puisqu'il n'y a quasiment aucun combat, donc pas de stress de se retrouver sans rien pour se défendre. Même si on a quand même un ennemi qui nous pourchasse au cours du jeu, les sauvegardes sont automatiques, ce qui enlève encore un peu de stress pour les séquences où l'on croise ce dernier.

Pour un jeu exclusif aux consoles Xbox Series, on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus beau au niveau des graphismes, mais dans tous les cas, le travail sur le scénario et sur l'ambiance est une franche réussite et rend le jeu vraiment prenant. Certainement pas le jeu de l'année, mais un titre à découvrir sans hésiter !