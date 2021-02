Les graphismes sont un peu pixelisés mais ce n’est certainement pas dérangeant, tout étant très clair à l’écran. Les musiques sont agréables et accompagnent bien l’action. Dead Cells est un excellent défouloir.

Que vous soyez patient ou du style speed-runner, vous pouvez y trouver votre compte, le jeu pouvant se parcourir de différentes façons. Côté level design, même sans grande originalité, le jeu est agréable à parcourir, notamment dans les niveaux plus « aériens ».

A chaque tentative, vous débloquez des nouveaux pouvoirs, armes ou capacités qui vous permettront soit d’accéder à des nouvelles zones de jeu (à la manière d’un Metroïd), soit d’éliminer plus facilement vos ennemis.

