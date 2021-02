Désolé sa risque d'être un peu long... J'avais acheter Life is strange et before the storm il y a quelque temps en promo... Je les avais mit de coté car d'autre jeu a faire d'abord. J'avais beaucoup aimé Remember me que j'avais platiné donc je me suis dit les jeux de dontnod etait fait pour moi...



Pour ne pas être trop soulé je change de type de jeu quand j'en fini un et comme je venais de finir Rage 2 (plutôt fun, même si pas parfait, je m'y suis plus éclaté qu'a doom eternal...) je me suis dit pourquoi pas maintenant. Et comment dire que de passer d'un post apo ou on shoot des cons par kilos de 12 au railgun, a la petite ville de Life is Strange, il y a un sacré contraste...



J'avais un peu la trouille du "tu va te faire chier", les jeu très scénarisés sa passe ou sa casse, Je m'était fait chier comme pas 2 sur heavy rain , je crois pas avoir tenu 15 mins...



Mais life is strange c'est magique... L'ambiance est juste énorme, la bande son magistrale. Certes le jeu accuse un peu son âge, mais on est tout de suite prit dans le ville d'arcadia bay et le lycée de blackwell.



Max & Chloé sont attachante au possible et on se prend vite a l'enquête au sujet de Rachel... le pouvoir de remonté les temps offre des moment sympa et les fait que pas mal de nos action aurons des conséquences est vraiment bien implanté. au bout d'un moment on maudit cette icone papillon dans le coins de notre écran ... (merci cretin! mais qu'elle conséquences!!) Et on a toujours le doute de se dire, je change mon action ou pas..??



Je vient de finir le chapitre 2, et merde je m'attendais pas du tout a se passage avec Kate marsh... Les devs touchent a des sujet sensibles d'une très bonne façon.

C'est presque "éducatif". Perso je suis un "vieux" et je n'ais pas eu tout ces problèmes au lycée ( internet existait a peine...) mais cela permet de mieux comprendre certain comportement que l'on juge trop vite...



Et si dans ma vie j'ai été différemment confronté a certain problème présent dans le jeu (perte d'un parent jeune, tentative de suicide...) je trouve que c'est vraiment très bien abordé dans le jeu.



Franchement le titre me scotch bien plus que pas mal de triple A c'est dernier temps, j'espère que les prochain chapitre seront aussi bon, idem pour Before the storm. Et cette musique...



PS: pour ceux qui l'ont fait un avis sans spoil sur LIS 2?