Voilà je possède la Xbox SX depuis sa sortie,et après avoir jouer pas mal de temps avec j'en suis ressorti agréablement surpris.Les finitions sont excellentes, et la qualité de fabrication aussi.Elle respire franchement la solidité et inspire la confiance.Même le packaging de la console est ultra soigné, loin devant celui de la Switch et de la PS5.Elle ne chauffe quasiment pas et elle ne fait quasiment aucun bruit(je dois limite coller mon oreille contre le dessus de la console pour entendre le ventilateur).La rétro optimisé me permet de refaire dans les meilleurs conditions possible la totalité des Splinter CellLe boulot abattu sur ce point est énorme, bravo Microsoft!Enfin je ne possède pas le GamePass car je ne suis tout simplement pas fan de ce genre de système.Bref mes doutes sur la console ne sont plus qu'un lointain souvenir^^En tout cas si d'ici quelques temps les multis se détachent nettement de la version PS5 je pense sans doute me prendre la version SX!Bref vous aurez compris que je possède aussi la PS5.Et que en plus de me prendre un max de place j'ai un coolwhine du feu de dieu...Et je dois admettre que la console de MS m'a fait bien meilleur impression que la console de Sony(qui me parait plus cheap et d'une qualité de fabrication plus douteuse).Et je suis un gros fan de Sony pourtant