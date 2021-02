Beaucoup de titres ont essayé de capturer la puissance évocatrice de Howard Philipps Lovecraft, et beaucoup se sont cassé les dents. Et si je vous disais qu'un des jeux qui a le plus réussi est ce Call of the Sea, sans jamais proposer une seule fois une scène d’horreur ?

Vous jouez Norah Everhart, gravement malade, qui part à la recherche de son mari malheureusement disparu en expédition au large du Pacifique pour trouver un remède à sa chère et tendre.

Call of the Sea est un jeu d’aventure à énigmes, réparties sur 6 chapitres. Ses puzzles seront pour la plupart assez faciles et logiques, cependant attention au chapitre 4 un peu plus retors que la moyenne. Le jeu mélange habilement ses énigmes et la narration pour ne former qu’un.

Notons d’ailleurs que l’écriture est d’une très grande qualité, que ce soit les écrits éparpillés dans le jeu ou les pensées de Norah.

Le jeu de Out of the Blue Games emprunte à Lovecraft le mystère, le surréel, et l'onirisme, choses que beaucoup de studio passent à la trappe, mais Call of the Sea n'en n'oublie pas d'avoir son propre univers et ses thèmes. Mon premier gros coup de cœur de 2021.