Titre du chapitre: "kibi dango"Le chapitre commence par la vitesse Shinuchi.Tama s'est rendu à Onigashima sur le navire de Speed ( le gifter )- Il semble que les Shinuchi et les Gifters mangent des dangos pour devenir des alliés.( Les shinushi est une categorie inférieur au flying six .. ils ce composent de hawkins , holdem , Speed etc )- Franky contre. Sasaki.- Nami utilise le "Thunderlance Tempo" contre Ulti.- Usopp tire des dangos sur les ennemis.- Black Maria dit quelque chose sur Nico Robin à Sanji (croquis image 1).- Baofang trouve les fourreaux rouges avec sa capacité.- King ordonne quelque chose à Black Maria.- Il semble que dans la zone où se trouvent les fourreaux rouge, il n'y a pas que 9 personnes, il y en a 10 selon Baofang. Cette 10ème personne les aide.- Et la pause habituel pour la semaine prochaine