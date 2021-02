Dans ce DLC, nous allons continuer notre voyage temporel afin de trouver des indices sur le mal qui ronge le pays. Comme d'habitude avec Nioh on n'est pas là pour le scénario, et il faut avouer qu'il est encore plus anecdotique qu'à l'accoutumée. Mais c'est n'est pas grave, parce que le reste est de très bonne qualité.

Commençons par les niveaux, que ce soit les missions principales ou secondaires : je les ai trouvés bien plus inspirés que sur le premier DLC (Le Disciple du Tengu), certaines missions annexes seront aussi longues que les principales.

Un effort sur le bestiaire a été fait, avec quelques nouveaux venus qui sont excellents tant pour leur design que pour les patterns, sans compter les très bon boss, surtout celui de fin que j’ai adoré. Nouveau DLC donc nouvelle arme : ici ce sont les poings ou griffes qui font leur apparition. C’est encore une nouvelle arme génialement designée, et c’est un véritable plaisir de mettre des rafales de phalanges dans les tronches des mobs sans les laisser respirer.

Pas de surprise pour ce DLC - reproche pour tous les DLC de tous les Nioh -, c'est toujours trop classique, mais ce qu'il fait, il le fait bien et c'est le principal.